Fornì alla Protezione civile Fvg mascherine non conformi

Nei primi giorni dell'emergenza Coronavirus, consegnò migliaia di mascherine non conformi alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Un'imprenditrice cinese di 29 anni, residente a Udine, è stata condannata a dieci mesi di reclusione con il rito abbreviato. La donna è stata riconosciuta colpevole di frode in pubbliche forniture dal gup di Udine Carlotta Silva.

Nel marzo 2020, la donna, legale rappresentante della società Charming Europe con sede a Trieste, concluse un contratto con la Protezione civile per la fornitura di 15mila mascherine KN95 per un corrispettivo di 40mila euro. I dispositivi furono consegnati, ma risultarono privi del fascicolo attestante la conformità tecnica e di marchiatura CE.

Per un altro episodio, lo scorso giugno l'imprenditrice era stata condannata con l'abbreviato a sei mesi di reclusione per frode in commercio per aver venduto a tre farmacie mascherine non conformi.

"Le KN95 - spiega il difensore della donna, l'avvocato Dario Paiano di Lecce - è riconosciuta come di fabbricazione cinese ed è una mascherina con funzione preventiva, non protettiva. La merce fu consegnata e pagata il giusto prezzo". Scontato il ricorso in appello.