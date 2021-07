Forni di Sopra, boscaiolo si ferisce con la motosega

Due infortuni in montagna, nel pomeriggio. A Forni di Sopra, un boscaiolo si è procurato una profonda ferita a un arto con la motosega. E' stato subito soccorso dai colleghi della ditta per cui lavora, che lo hanno caricato sul pickup e accompagnato a valle lungo la pista forestale, fino al Villaggio Stinsans. Da lì, l'uomo è stato scortato in ambulanza fino alla piazzola, dove è stato poi caricato a bordo dell'elisoccorso regionale e trasportato in ospedale. A coadiuvare le operazioni dei sanitari anche i tecnici della stazione del Soccorso Alpino di Forni di Sopra.

In comune di Erto e Casso, invece, un turista bellunese è caduto mentre si trovava nel bosco nei pressi di Passo Sant'Osvaldo. Per lui un trauma facciale e diverse escoriazioni. L'uomo è stato prelevato con il verricello dell'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore e spostato su un prato adiacente per consentire un'adeguata stabilizzazione; a quel punto, di nuovo in elicottero, è stato trasportato al pronto soccorso. A coadiuvare nelle operazioni le squadre della stazione Valcellina del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco.