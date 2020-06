Forni di Sotto, funerali al campo sportivo per Pietro Ghidina

Si svolgeranno domani, venerdì 12, alle 14.30 i funerali di Pietro Ghidina, il 63enne di Forni di Sotto morto all’inizio della scorsa settimana in un incidente motociclistico lungo la strada che conduce a Forni di Sopra.

Visto che “Pierino”, come lo chiamavano tutti, era molto conosciuto nella Val Tagliamento e in generale in Carnia per i suoi trascorsi calcistici ma anche per le attività che portava avanti in diverse associazioni, la cerimonia funebre si terrà al campo sportivo “Tre Fontane”. In questo modo si potrà consentire a un gran numero di persone di poter partecipare alla funzione, cosa che in chiesa, con le restrizioni anti-covid, non sarebbe stata possibile.