Forni di Sotto, positivo il sindaco Coradazzi

Un po' di raffreddore e un po' di mal di gola. Così il sindaco di Forni di Sotto, Claudio Coradazzi, qualche giorno fa si è messo subito in isolamento. Poi il tampone, che è risultato positivo.

"Nella nostra comunità, che conta circa 600 abitanti - spiega il primo cittadino -, non abbiamo mai avuto casi di Coronavirus. Solo nell'ultima settimana, due persone sono risultati positive tra i residenti. La terza sono io. Lavoro da casa e, dopo qualche linea di febbre, mi sento bene".

Il Municipio è stato chiuso precauzionalmente (da ieri e fino a venerdì 6 novembre) e sarà sanificato, insieme alla scuola e al centro anziani, per prudenza. "Due le persone che eseguiranno il test: un dipendente della mensa scolastica e il conducente dello scuolabus, anche in questo caso in via del tutto precauzionale" continua il sindaco, che ha avuto gli esiti del suo tampone ieri mattina.

Nessun problema, invece, per i 60 alunni delle scuole che sono divise tra Forni di Sotto e di Sopra.