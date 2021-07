Fornisce un chilo di cocaina, arrestato un 50enne italiano

Giovedì 22 luglio, personale della Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Udine, un 50enne italiano, domiciliato in provincia di Vicenza, per il reato di traffico di cocaina. L'uomo era il fornitore della sostanza per la piazza udinese. A lui, gli agenti sono arrivati al termine di un'articolata indagine.

L'attività investigativa era iniziata l'8 maggio 2020, quando erano stati arrestati a Udine, poiché trovati in possesso di circa 700 grammi di cocaina, un 36enne e una 43enne, entrambi di nazionalità dominicana, ma in Italia da diversi anni. Le indagini della Squadra Mobile sono poi proseguite, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Udine, per individuare i responsabili delle forniture di droga.

Così, il 25 febbraio sono stati arrestati a Treviso e a Udine altri due trafficanti, un 34enne dominicano residente a Bolzano e un 33enne italiano, di origine dominicana, residente in Friuli, nei confronti dei quali il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Udine ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver ricevuto parte della stessa partita di droga sequestrata nell’operazione dell’8 maggio.

Gli investigatori hanno ricostruito meticolosamente la consegna di un chilo di cocaina, destinata alla piazza udinese, che era stata trasportata nel capoluogo friulano dal 50enne attivo nel Vicentino, che l’aveva poi suddivisa tra i soggetti di origine dominicana arrestati.

La ricostruzione degli eventi e la valenza degli elementi di prova raccolti nei confronti del trafficante italiano hanno permesso alla Procura della Repubblica di Udine di richiedere un’ulteriore misura cautelare nei suoi confronti, che il Gip udinese ha emesso nei giorni scorsi.

Nella mattinata del 22 luglio, dopo alcuni giorni di ricerche effettuate dal personale della Squadra Mobile di Udine - il 50enne non ha una stabile dimora - l’uomo è stato localizzato e arrestato con la collaborazione del personale della Squadra Mobile di Vicenza e del Commissariato di Bassano del Grappa.