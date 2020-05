Forte boato, crolla il tetto dell'ex caserma di Cormons

Prima un forte boato e poi il crollo. È successo a Cormons, in via Corte dei Magazzini, dove è imploso il tetto dell'ex caserma, in origine utilizzata come Distaccamento dei Vigili del Fuoco. A causa dell'incuria, probabilmente anche per le precipitazioni di ieri, la copertura della struttura ha ceduto. Il crollo non ha causato problemi a vetture o a persone e nessuno è rimasto ferito.

I pompieri del Comando di Gorizia sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area, che è stata transennata. L'immobile si affaccia su una via secondaria che è stata chiusa temporaneamente. Si tratta comunque di una viabilità poco frequentata.

Sempre nelle ultime ore, i Vigili del Fuoco isontini sono intervenuti anche per alcuni problemi causati dal maltempo tra cui alberi caduti sulla carreggiata, allagamenti di strade e terrazze e per il salvataggio di due gattini, uno dei quali era rimasto chiuso all'interno di una automobile; in quest'ultimo caso, a dare l'allarme è stata la vicina di casa del proprietario che ha sentito miagolare il felino nel cuore della notte.