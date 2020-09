Forte boato in pieno giorno tra Lauzacco e Pavia di Udine. Avvertito un secondo nel Pordenonese

Un forte boato è stato avvertito nella zona a sud di Udine, tra Risano, Pavia di Udine e Lauzacco. Il fragore è arrivato anche nei vicini abitati, come a Cussignacco o Buttrio, ma al momento l'origine del suono è ignota.

Diverse le segnalazioni giunte al Comando dei Vigili del fuoco di Udine che hanno inviato in zona alcuni pompieri per capire la situazione e per intervenire eventualmente in caso di reale necessità.

Il suono avrebbe anche fatto vibrare diverse vetrate della abitazioni. Segnalazioni di uno strano 'boom sonico' sono giunte poi anche da Gradisca d'Isonzo, Cormons e Gorizia. Al momento l'Ingv non riporta rilevamenti di scosse o movimenti tellurici.

Un secondo boato è stato poi avvertito anche nel Pordenonese.

Non è escluso che il rumore avvertito possa essere stato prodotto dal superamento del muro del suono da parte di aereo militare in volo ad una velocità di 1200 km/h.