Forte rischio valanghe, allerta in montagna

Dopo le intense piogge e nevicate dei giorni scorsi, ci attendono giornate con nuvolosità variabile e qualche debole precipitazione. In pianura possibili foschie o qualche

nebbia notturna. L'attenzione, però, è massima in montagna, lungo tutto l'arco alpino e pre-alpino dove, in seguito alla tanta neve fresca caduta, è alto il rischio di valanghe. Per questo la Protezione civile Fvg ha emesso un allerta di livello giallo, in vigore dal pomeriggio di oggi e fino a tutta la giornata di venerdì 1 gennaio.

Previsioni meteo:

Giovedì 31 dicembre: cielo da poco nuvoloso a variabile. Sulla costa Borino al mattino.

Venerdì 1 gennaio: al mattino cielo da variabile a nuvoloso, con qualche debole precipitazione locale. In seguito cielo coperto con piogge moderate, più abbondanti sulle Prealpi, meno lungo la costa. Nevicate oltre i 300-500 metri circa sulle Alpi, 700 metri sulle Prealpi. Sulla costa soffierà vento moderato da sud.