Forte terremoto in Turchia, revocato l'allerta tsunami nell'Adriatico

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 7.9, è stata registrata alle 4.17 ora locale (le 2.17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria, nella provincia di Gaziantep. Si registrano già centinaia di morti e migliaia di feriti, ma i numeri sono, purtroppo, in costante aggiornamento. Centinaia gli edifici distrutti dal sisma: oltre alle abitazioni, è quasi completamente crollata la Chiesa dell'Annunciazione di Iskenderun, cattedrale cattolica risalente al 19esimo secolo. Ridotto a un cumulo di macerie il castello di Gaziantep, struttura di epoca romana costruita nel terzo secolo. Le operazioni di soccorso continuano, si stima che moltissime persone siano ancora sotto le macerie.

Una seconda scossa, di magnitudo 7.5, si è registrata alle 11.24 (ora italiana), con epicentro a nordest rispetto alla prima.

Sulla base dei dati elaborati dal Centro allerta tsunami (Cat) dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il Dipartimento della Protezione civile aveva diramato un'allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane del Mare Adriatico in seguito alla scossa. Si temeva che l'onda anomala potesse interessare marginalmente anche le coste del Friuli Venezia Giulia.

L'allerta è stata poi fortunatamente revocata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, in coordinamento con tutte le Prefetture.

Ripresa anche la circolazione dei treni nel Sud Italia, che era stata momentaneamente sospesa a scopo cautelativo proprio per l'allerta maremoto.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni - in una nota - fa sapere che "segue costantemente, aggiornata dal Dipartimento della Protezione Civile, gli sviluppi del devastante terremoto che ha colpito la Turchia, al confine con la Siria. Esprime vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite. La Protezione Civile italiana ha già fornito la propria disponibilità per contribuire al primo soccorso".

A seguito del violento terremoto, l’Unità di Crisi del Ministero degli Esteri ha preso contatto con i connazionali presenti nel Paese e sta agendo in stretto raccordo con le rappresentanze diplomatico-consolari italiane dell’area per verificare le condizioni delle comunità italiane nelle zone colpite. Al momento non risultano feriti o morti tra i connazionali. A tutti gli italiani presenti nelle zone colpite a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, si richiede di registrarsi sul sito “Dove siamo nel mondo” e scaricare la APP “Unità di Crisi” per cellulari, attivando la geolocalizzazione.