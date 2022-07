Forte vento, ingenti danni da maltempo nel Friuli Occidentale

L’attesa ondata di maltempo ha provocato, purtroppo, i primi danni nel Friuli Occidentale. Dalle 2.40, una violenta perturbazione atmosferica ha sferzato in particolare i comuni di Fontanafredda, Roveredo in Piano e San Quirino.

Le forti raffiche di vento hanno colpito in maniera severa l’area, creando disagi alla popolazione e in alcuni casi anche problemi seri agli edifici.

Le richieste di aiuto hanno raggiunto la sala operativa dei Vigili del fuoco principalmente per alberi caduti sulla sede stradale o su abitazioni e per tetti di case e strutture industriali scoperchiati. Danni si segnalano anche alle colture agricole, già messe alla prova dalla siccità delle ultime settimane.

Per fare fronte alla situazione - sono un centinaio le richieste di intervento - stanno operando squadre dei pompieri provenienti da tutta l’ex provincia.

Alle 9 erano già stati effettuati circa 20 interventi, mentre oltre 80 sono in coda e con le prime luci dell'alba stanno emergendo molte nuove situazioni di criticità. La Sala Oerativa del comando è ancora interessata da molte richieste e le squadre stanno operando anche con il contributo di quelle montanti.

Per far fronte a tutte le segnalazioni, il Comando di Pordenone ha raddoppiato i turni di servizio e ha richiesto il supporto di autoscale che si stanno reperendo tramite il Centro operativo nazionale dei Vigili del fuoco. I Vigili del fuoco di Treviso si sono subito resi disponibili a dare supporto nelle zone della fascia confinaria tra le due regioni, anche per gli interventi ordinari.

INCENDI. Nel frattempo, sono ancora in corso le operazioni di bonifica per gli incendi boschivi che da oltre una settimana stanno divampando in Fvg. Per l'incendio del Carso tra Gorizia e Trieste il dispositivo di soccorso dei Vigili del fuoco è stato ridotto a circa 40 unità, presenti le squadre del comando di Gorizia e Trieste, che stanno continuando con le operazioni di bonifica.

L'incendio in Val Resia vede ancora impegnato il personale del comando di Udine con le squadre dei distaccamenti di Gemona e Tolmezzo; anche qui stanno proseguendo le attività di bonifica finale dei roghi.

Per quanto riguarda l'incendio sul monte Raut, in comune di Frisanco, sono ancora in corso le operazioni di spegnimento con mezzi aerei. Stanno operando un Canadair del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e un elicottero regionale che pesca l'acqua da una vasca antincendio rifornita dalla squadra del distaccamento dei pompieri di Maniago.

Notizia in aggiornamento