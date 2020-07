Forti temporali nella notte, un fulmine colpisce un cavo dell'alta tensione

Nottata impegnativa per i Vigili del Fuoco a causa del maltempo che ha colpito quasi tutta la regione. Piogge e temporali dalle 3 alle 5.

A Lignano, in via Pineta, rami sulla sede stradale; a Osoppo alberi sulla carreggiata, in via Volontari della Libertà. Un fulmine ha colpito un traliccio dell'alta tensione a Carpeneto di Pozzuolo del Friuli, in via Orgnano. Gli interventi per la messa in sicurezza della viabilità, in questi casi, se sono concentrati dalle 3 alle 5.

Due alberi sono caduti poi sulla sede stradale anche a Frisanco e hanno danneggiato il guard-rail. Maltempo a Grado con rami e alberi; sul posto i Vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti questa mattina, all'alba, anche sulla tratta ferroviaria Gorizia-Trieste, all'altezza di Redipuglia, per rami e pali caduti sulle rotaie.

Maltempo, infine, a Trieste: un albero è caduto in via Baiamonti, un altro nella borgata di Domio, mentre una tenda è stata divelta in via Navali.

Ricordiamo che per tutta la giornata di oggi la Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo, di livello giallo, su tutta la regione.