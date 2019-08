Fossato in fiamme tra Villaorba e Basiliano

Allarme incendio nella tarda serata di oggi, sabato 17 agosto. Per cause in corso di accertamento, un fossato adiacente la strada, in via Asquini, tra Villaorba e Basiliano, nel Medio Friuli , è andato a fuoco.

Dopo l'allarme sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Udine e i Vigili del Fuoco di Codroipo, con due mezzi.

I pompieri hanno provveduto a spegnere il rogo.

La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di messa in sicurezza del tratto. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Non sono state minacciate abitazioni, automobili o mezzi in transito.