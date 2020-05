Foto abbracciato ai dipendenti per festeggiare la riapertura, sanzionato un barista

Nel pomeriggio e nella serata di ieri sono arrivate numerose chiamate alla Sala Operativa della Questura di Pordenone da parte di cittadini che segnalavano situazioni di sovraffollamento in alcuni bar del centro. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti sul posto, verificando il rispetto del distanziamento individuale e l’obbligo di indossare le mascherine da parte delle persone.

Questa mattina, invece, è stato sanzionato il titolare di un bar in corso Vittorio Emanuele: ieri si era fatto fotografare, dietro al bancone del proprio locale, mentre abbracciava i propri dipendenti. Dal momento che nessuno di loro è convivente, i poliziotti hanno rilevato una violazione del rispetto del distanziamento sul luogo di lavoro, così come previsto delle misure in vigore in base ai decreti e all'ultima ordinanza regionale. E' stata contestata la violazione all’art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 che prevede una multa da 400 euro.