Frana a Bivio d'Aurisina, deraglia un treno

Una frana all'altezza di Bivio di Aurisina, intorno alle 18.20, ha comportato il deragliamento di un treno. A uscire dai binari la motrice. Alcuni massi si sono staccati dal versante, dove erano stati eseguiti dei lavori di miglioria, non molto recenti. A bordo c'erano 22 persone. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.

Alle 21 il tratto è ancora chiuso. Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza. Sul posto è atterrato anche l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido, ma per fortuna l'intervento dei sanitari non è servito. Sono intervenuti gli agenti della Polfer e i Vigili del Fuoco, con la prima partenza della Sede Centrale di Trieste, la partenza di Opicina e il funzionario di guardia.

Il traffico ferroviario è sospeso. Attivato il servizio sostitutivo con bus tra Monfalcone e Trieste Centrale.

Treni direttamente coinvolti:

• RV 2458/2459 Venezia Santa Lucia (16:01) - Trieste Centrale (19:02)

• RV 2795 Venezia Santa Lucia (16:39) - Trieste Centrale (18:44)

• RV 2218 Trieste Centrale (18:16) - Venezia Santa Lucia (20:21)

• R 20989 Udine (17:08) - Trieste Centrale (18:32)

• R 20991 Udine (18:16) - Trieste Centrale (19:39)

• R 20988 Trieste Centrale (18:28) - Udine (19:52)

Treni parzialmente cancellati:

• IC 588/589 Roma Termini (10:22) - Trieste Centrale (18:37): limitato a Bivio d'Aurisina (18:24)

• RV 2818/2819 Venezia Santa Lucia (17:01) - Gorizia Centrale - Trieste Centrale (20:02): limitato a Gorizia Centrale (19:17)

• RV 2215 Venezia Santa Lucia (17:39) - Trieste Centrale (19:44): limitato a Cervignano Aquileia Grado (19:06)

• RV 2799 Venezia Santa Lucia (18:39) - Trieste Centrale (20:44): limitato a Monfalcone (20:20)

• RV 2468/2469 Trieste Centrale (18:58) - Venezia Santa Lucia (21:59): origine da Monfalcone (19:22)

• RV 2220 Trieste Centrale (19:16) - Venezia Santa Lucia (21:21): origine da Cervignano Aquileia Grado (19:53)

• RV 2217 Venezia Santa Lucia (19:39) - Trieste Centrale (21:44): limitato a Monfalcone (21:20)

• R 20991 Udine (18:16) - Trieste Centrale (19:39): limitato a Monfalcone (19:09)

• R 6043 Carnia (18:29) - Trieste Centrale (20:08): limitato a Cervignano Aquileia Grado (19:30)

• R 6044 Trieste Centrale (18:52) - Carnia (20:38): origine da Cervignano Aquileia Grado (19:29)

• R 20993 Udine (19:16) - Trieste Centrale (20:39): limitato a Gorizia Centrale (19:46)

• R 6047 Carnia (19:22) - Trieste Centrale (21:08): limitato a Cervignano Aquileia Grado (20:30)

• R 20990 Trieste Centrale (19:28) - Udine (20:52): origine da Gorizia Centrale (20:20)