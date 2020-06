Frana a Bivio di Aurisina, circolazione ancora bloccata

E’ ancora interrotta la circolazione lungo la linea ferroviaria Trieste-Monfalcone, in seguito alla frana che ieri, a Bivio di Aurisina, poco prima delle 18.30, ha provocato il deragliamento di un treno di linea, a bordo del quale viaggiavano 22 persone, tutte per fortuna incolumi.

Le operazioni di ripristino del tratto interessato dalla caduta di massi si sono rivelate fin da subito particolarmente complesse. Iniziate ieri sera, proseguiranno molto probabilmente per l’intera giornata.

Il convoglio deragliato è stato portato via all'alba, verso le 5.40, e trasferito in un'officina di Trieste dove sarà riparato.

Al momento - spiega Rfi - il personale della Rete ferroviaria e di una ditta specializzata in lavori in quota stanno svolgendo verifiche sul tratto coinvolto per mettere in sicurezza la parete rocciosa carsica.

Trenitalia, nel frattempo, ha riprogrammato l’offerta.

Treni cancellati:

• RV 2776 Trieste Centrale (4:26) - Venezia Santa Lucia (6:21)

• RV 20947 Udine (8:08) - Trieste Centrale (9:32)

• RV 1825 Trieste Centrale (9:03) - Villa Opicina (9:28)

Treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus:

• IC 584/585 Trieste Centrale (7:21) - Roma Termini (15:35): origine da Monfalcone (7:47)

• RV 2446/2447 Venezia Santa Lucia (10:01) - Trieste Centrale (13:02): limitato a Monfalcone (12:38)

• RV 2209 Venezia Santa Lucia (10:39) - Trieste Centrale (12:44): origine da Venezia Mestre (10:51)

• RV 2452/2453 Trieste Centrale (10:58) - Venezia Santa Lucia (13:59): origine da Gorizia Centrale (11:43)

• RV 2212 Trieste Centrale (12:16) - Venezia Santa Lucia (14:21): origine da Monfalcone (12:40)

• RV 2791 Venezia Santa Lucia (12:39) - Trieste Centrale (14:44): limitato a Monfalcone (14:20)

• RV 2456/2457 Trieste Centrale (12:58) - Venezia Santa Lucia (15:59): origine da Udine (14:09)

• RV 2784 Trieste Centrale (13:16) - Venezia Santa Lucia (15:21): origine da Cervignano Aquileia Grado (13:53)

• RV 2214 Trieste Centrale (14:16) - Venezia Santa Lucia (16:21): origine da Monfalcone (14:40)

• RV 2793 Venezia Santa Lucia (14:39) - Trieste Centrale (16:44): limitato a Monfalcone (16:20)

• RV 2786 Trieste Centrale (15:16) - Venezia Santa Lucia (17:21): origine da Monfalcone (15:40)

• RV 2788 Trieste Centrale (17:16) - Venezia Santa Lucia (19:21): origine da Monfalcone (17:40)

• R 20968/2817 Trieste Centrale (11:28) - Venezia Santa Lucia (14:59): origine da Gorizia Centrale (12:20)

• R 6013 Udine (12:36) - Trieste Centrale (13:38): limitato a Cervignano Aquileia Grado (13:00)

• R 20979 Udine (13:08) - Trieste Centrale (14:32): limitato a Gorizia Centrale (13:38)

• R 6024 Trieste Centrale (13:22) - Carnia (15:13): origine da Cervignano Aquileia Grado (13:59)

• R 6021 Udine (13:36) - Trieste Centrale (14:38): limitato a Cervignano Aquileia Grado (14:00)

• R 6030 Trieste Centrale (13:52) - Udine (14:54): origine da Cervignano Aquileia Grado (14:29)

• R 20978 Trieste Centrale (14:28) - Udine (15:52): origine da Gorizia Centrale (15:20)