Frana a Bivio di Aurisina, questa sera la riapertura

Continuano i lavori di messa in sicurezza della linea ferroviaria Trieste-Monfalcone, dopo la frana che si è staccata lunedì sera, intorno alle 18.20, a Bivio di Aurisina. I sassi che si sono staccati dal costone hanno raggiunto i binari, provocando il deragliamento della motrice di un treno, per fortuna senza conseguenze per i 22 passeggeri a bordo.

Dopo la rimozione del convoglio, una ventina di persone persone, fra tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e rocciatori di una ditta specializzata nei lavori in quota, sono impegnate ininterrottamente per ripristinare l’infrastruttura. Oltre alla messa in sicurezza della parete sovrastante e la posa di reti paramassi, sono stati rinnovati circa 300 metri di binario.

Nel frattempo, Trenitalia ha predisposto corse sostitutive, in bus, per assicurare i collegamenti da e per il capoluogo regionale, al momento ‘tagliato fuori’ dalla circolazione ferroviaria.

Stando alle ultime indicazioni, Rfi e Trenitalia puntano a riaprire la linea alle 18 di oggi.

Sul caso indaga anche la Procura della Repubblica di Trieste. Dai primi accertamenti, sarebbe esclusa l’origine dolosa e il treno non è stato posto sotto sequestro. La corsa era da poco ripartita proprio dalla stazione del Bivio di Aurisina e viaggiava a una velocità ridotta. Poco prima era passato un altro convoglio, nella direzione opposta; si è quindi evitato per un soffio che l’incidente potesse avere conseguenze ben più serie.