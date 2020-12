Frana a Castelnovo del Friuli, frazione evacuata

Tra gli interventi più delicati legati al maltempo di ieri c'è quello che ha interessato il Comune di Castelnovo del Friuli, a causa di una frana che si è staccata dal Col Navicello

I Vigili del Fuoco di Spilimbergo nella serata, dopo aver raggiunto l'abitato di Martiners, hanno assistito gli abitanti del borgo e, dopo una primaria valutazione, hanno deciso di evacuarli in via cautelativa: alcuni hanno trovato riparo presso i familiari mentre altri, con il supporto dell'amministrazione comunale, sono stati accolti in una struttura alberghiera.

Durante alcuni concitati minuti, nel tragitto che separava i pompieri dall'abitato, una persona è riuscita a mettersi tempestivamente in salvo prima che la sua auto venisse sommersa dai detriti.