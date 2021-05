Frana a Tramonti di Sotto, circolazione interrotta

I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti questa mattina lungo l'ex provinciale 57, nel tratto che collega Tramonti di Sotto a Campone, per una frana che ha invaso quasi totalmente la carreggiata.

I pompieri giunti sul posto hanno valutato la possibilità di ulteriori distacchi e compiuto un sopralluogo sulla parte di pendio soprastante il movimento franoso, constatando la compromissione dei pali e delle reti paramassi posti a difesa della strada sottostante. E' stata, quindi, effettuata una prima bonifica per limitare il rischio imminente di caduta di ulteriore materiale e, in accordo con i tecnici di Fvg Strade intervenuti, è stata decisa la chiusura totale del tratto, in attesa di lavori di manutenzione.

Sul posto anche i Carabinieri di Meduno.