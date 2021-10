Frana in Val Raccolana, interrotta la regionale 76

Da Piani è stata chiusa la regionale 76 che porta a Sella Nevea, nel comune di Chiusaforte. La strada è stata sbarrata per consentire la messa in sicurezza della carreggiata dopo la frana che si è verificata nel pomeriggio, quando diversi grossi massi sono caduti, fortunatamente senza colpire alcun veicolo in transito. Sella Nevea è ora raggiungibile solamente da Tarvisio.

Sul posto i Vigili del fuoco e il personale di Fvg Strade. La strada sarà riaperta molto probabilmente già nella giornata di lunedì, dopo i lavori di messa in sicurezza.

Foto Sella Nevea Group