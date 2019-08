Frana sull'ex strada provinciale 76

Ancora caduta massi sulle strade. Dopo il macigno caduto a Passo Monte Croce Carnico, ieri un nuovo intervento, questa volta tra Sella Nevea di Chiusaforte e Cave del Predil di Tarvisio.

Il pezzo di roccia si è staccato dal versante ed è finito in strada, sull'ex provinciale 76. Per fortuna in quel momento non passava nessuno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tarvisio che hanno messo in sicurezza la carreggiata. I carabinieri della Compagnia di Tarvisio si sono recati sul posto per accertamenti. Oggi sarà eseguito un nuovo sopralluogo per verificare la stabilità del versante.