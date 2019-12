Frane in aumento, territorio sempre più fragile

Al termine di un novembre da incubo per la sequela di eventi meteo estremi - per altro ampiamente previsti dagli esperti dopo un’estate a dir poco torrida - anche il nostro territorio si lecca le ferite.

Questa volta è toccato soprattutto ai territori costieri fare i conti con il maltempo e con ondate di acqua alta come non si vedevano da tempo. Le piogge incessanti hanno creato più di qualche preoccupazione per le possibili esondazioni, ma molti esperti sono in allerta anche sul versante delle frane, che nella nostra regione sono davvero numerose ed anzi sono in aumento.

Erano 5.792 nel 2016, ma il dato aggiornato a novembre 2019 è di 6.163 frane. Insomma, se l’Italia è considerata fragile, il Friuli Venezia Giulia può essere paragonato a un calice di cristallo sempre più a rischio, stretto tra l’incudine di una conformazione del territorio particolarmente complessa e il martello dei cambiamenti climatici, che rendono sempre più intensi e ravvicinati gli eventi più estremi.



Montagna ad alto rischio

A causa della formazione geologica relativamente recente, della presenza di molte faglie sismiche e dell’elevata piovosità, che inevitabilmente innesca i fenomeni franosi, in particolare quelli da scivolamento, tutta l’area montana è costellata di punti rossi non appena si consulta il Catasto regionale delle frane che, per nostra fortuna, è tra i più completi ed aggiornati a livello nazionale grazie a un Servizio geologico molto efficiente. Nella sola provincia di Udine, si contano 4.568 frane; altre 1.201 sono censite in provincia di Pordenone, 279 nel Goriziano e 115 in provincia di Trieste. Ben 949 i fenomeni a pericolosità molto elevata (frequenza che l’evento si verifichi al di sotto dei 30 anni) e 1.318 quelli a pericolosità elevata (frequenza tra 30 e 100 anni). In base ai dati contenuti nel rapporto Ispra per il 2018 (basato sui dati del 2017 e quindi con un numero di frane inferiore rispetto al dato aggiornato ottenuto dagli uffici regionali), la superficie interessata è di 7.862 chilometri quadrati e di questi ben 190,5 riguardavano aree a pericolosità elevata o molto elevata. In base sempre all’elaborazione dell’Ispra, sono almeno 1.681 le persone che risiedono in aree con pericolosità da frana molto elevata (delle quali 1.375 nella sola provincia di Udine e 219 in quella di Pordenone) e altre 2.657 in aree con pericolosità elevata (delle quali 1.909 in provincia di udine e 570 in provincia di Trieste).

Le frane più frequenti sono quelle per scivolamento con 1.952 casi, ai quali si sommano le 1.738 aree nelle quali si registrano crolli e ribaltamenti diffusi e i 726 casi di crollo o ribaltamento.



Sorvegliate speciali

Che la situazione non sia semplice lo dimostrano anche i controlli effettuati dal Servizio geologico regionale o da altri enti delegati. Sono almeno 14 quelli in corso, ma potrebbero essercene altri sui quali non siamo riusciti a documentarci i fenomeni monitorati: a Ravascletto – Salars, completati i lavori di stabilizzazione del dissesto franoso, è in fase di programmazione il proseguimento dei monitoraggio.

A Treppo-Ligosullo è stato disposto un nuovo monitoraggio delle deformazioni del versante su cui sorge l’abitato di Ligosullo in delegazione amministrativa al Comune che si occuperà, in delegazione amministrativa, anche del nuovo monitoraggio Gps nelle località Tausia e Murzalis. Sempre mediante il ricorso al Gps sono in corso monitoraggi a Paluzza in località Cleulis; a Forni Avoltri in località Sigilletto (in fase di nuova programmazione monitoraggio per il 2020); a Socchieve in località Feltrone in delegazione amministrativa.

Controlli e verifiche costanti anche a Quinis e Fresis, nel Comune di Enemonzo e Baus nel Comune di Ovaro, dove si verificano casi di cedimento degli strati profondi che provocano lo sprofondamento della superficie con conseguenze gravi per gli edifici.

Monitoraggi in corso anche a Dogna in località Chiuot Zuquin; a Vito D’Asio per la frana del Masarach; a Tarcento per la frana di Coia; a Gorizia in località San Mauro e a Tarvisio sul monte Florianca.

Ci sono infine le frane di Cazzaso nel Comune di Tolmezzo e del Passo della Morte a Forni di Sotto, gestiti rispettivamente dalla Protezione civile e da Fvg Strade.