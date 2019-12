Frane, interrotte due strade regionali

Il maltempo ha provocato nuovamente disagi anche alla viabilità. A causa delle intense precipitazioni, che hanno provocato frane, con distacco di massi sulla carraggiata, Fvg Strade informa che sono chiuse la strada regionale 63 di Pala Barzana in località Navarons (comune di Meduno) e la regionale 112 della Val Aupa al km 10+500 in comune di Moggio Udinese. In questo caso risulta isolata la frazione di Monticello; pur non essendoci alcun pericolo per i residenti, alcune famiglie hanno deciso di lasciare le loro abitazioni.

Non si può transitare per il guado di Rauscedo lungo la regionale 27 e per quello di Murlis (Cordenons) lungo la regionale 51 zona che, tra venerdì notte e sabato, è stata teatro di ben tre incidenti, uno dei quali con esito mortale.