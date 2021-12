Freddo e gelo in Fvg, in montagna neve e impianti sciistici aperti

Inizio settimana all'insegna di gelate e temperature rigide in Fvg e situazione meteorologica in evoluzione, oggi lunedì 6 dicembre. Una depressione, infatti, interesserà la regione fino a lunedì mattina. Poi affluiranno correnti settentrionali progressivamente meno umide. In montagna, dove la stagione invernale ha preso avvio con successo sabato 4, gli impianti di risalita sono aperti. Il cielo è poco nuvoloso e gli accumuli di neve da vento presenti in quota - si legge nel bollettino neve di oggi -, in generale facilmente riconoscibili, vanno evitati in quanto facilmente distaccabili. Su Alpi Giulie e Canin il pericolo valanghe sarà 3 (marcato): sopra 1800 metri circa saranno possibili sia valanghe spontanee di piccole e medie dimensioni dai pendii molto ripidi sia valanghe provocate, di medie e in alcuni casi di grandi dimensioni, sui pendii ripidi anche con debole sovraccarico. Sulle Alpi Carniche e Prealpi, il pericolo valanghe sarà 2 (moderato): sulle pendenze elevate saranno possibili piccole valanghe spontanee di neve fresca e valanghe provocate di piccole e medie dimensioni, principalmente con forte sovraccarico e localmente con debole sovraccarico.



Martedì 7 dicembre

Mercoledì 8 dicembre

Giovedì 9 dicembre

Cielo in genere sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura in quota. Forti gelate al mattino specie nei fondovalle alpini. Sulla costa al mattino soffierà Borino.Al mattino inizialmente variabile con forti gelate, poi coperto ad iniziare da ovest dove nel primo pomeriggio saranno possibili deboli precipitazioni. In seguito peggioramento con precipitazioni diffuse anche abbondanti. Neve oltre i 300 metri circa. In serata Scirocco sostenuto sulla costa, vento forte da sud in quota e quota neve in rialzo sui versanti meridionali delle Prealpi.Evoluzione incerta. Più probabilmente avremo cielo variabile con maggiore nuvolosità sulle Giulie, specie al mattino. Non sarà esclusa qualche debole precipitazione sparsa. Sulla costa in giornata tornerà a soffiare Bora.