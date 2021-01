Freddo e gelo sul Friuli: a Fusine -23 gradi

Freddo e gelo su tutta la regione anche nei prossimi giorni. Come preannunciato dalle previsioni meteo Osmer Arpa Fvg, infatti, la presenza di un anticiclone sull'Europa occidentale e di una depressione su quella orientale favoriscono l'afflusso di correnti settentrionali in quota, che giovedì saranno più fredde e sostenute.



La colonnina di Mercurio nella notte ha toccato i -23.2 a Fusine, -16.3 a Tarvisio, -14.1 a Sappada, -13.2 sul Piancavallo, -9.9 a Barcis e sul Matajur, -9.7 a Pontebba, -9.5 a Enemonzo, -8.8 a Forni di Sopra, -7.4 a Tolmezzo.

A Udine si è registrata la temperatura minima di -5.6 gradi, mentre a Pordenone -5.3.



Rischio gelate su tutta la regione, in particolare sulla pianura e sulla costa. Link per il monitoraggio delle gelate



Mercoldì 13

Giovedì 14

Venerdì 15

Vediamo nel dettaglio leCielo in prevalenza sereno, in giornata poco nuvoloso sui monti nelle zone verso l'Austria, con vento sostenuto da nord-ovest in quota. In serata possibili foschie su pianura e costa, specie a est.Nella notte e nelle prime ore del mattino saranno possibili deboli nevicate, specie sui settori più a nord e sulla fascia orientale. In giornata cielo in genere sereno o poco nuvoloso, a tratti soffierà vento da nord sostenuto e saranno possibili, specie sui monti in quota, raffiche forti.Sulla zona montana cielo sereno, su pianura e costa poco nuvoloso con possibili locali foschie notturne. Giornata fredda.