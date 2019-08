Fresca di patente, tampona l'ambulanza

Ambulanza della Croce Rossa tamponata nella tarda serata di ieri lungo la statale 13 Pontebbana all'altezza di Campolessi, nel comune di Gemona del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e la viabilità, poco dopo le 19.30 una vettura si è scontrata con il mezzo di soccorso. Per fortuna in quel momento l'ambulanza non stava trasportando feriti e nessuno ha riportato conseguenze sanitarie. Illesi anche i due conducenti.

Danni al mezzo di soccorso, per fortuna contenuti, e spargimento di olio sulla sede stradale, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Al volante dell'auto una neopatentata di Tarcento. A condurre l'ambulanza, invece, un uomo di Cividale.