Frigo rubato a Ronchi ‘riappare’ in vendita online

Un furto di qualche anno fa. Dalla cucina del palasport Armando Filiput di Ronchi dei Legionari sparì un frigorifero, nuovo di zecca, che l'Amministrazione comunale aveva acquistato, assieme ad altre attrezzature, per metterlo a disposizione delle associazioni che operano nella struttura.

Il furto era stato immediatamente denunciato ma, fino a qualche mese fa, non se ne seppe più nulla. Poi, con grande sorpresa, il frigorifero riappare. Non materialmente, ma nelle foto pubblicate in bella evidenza da un sito specializzato dove viene messo in vendita.

Arrivare all'inserzionista è stato un gioco da ragazzi per gli inquirenti e, il 6 maggio, un uomo residente nell'Isontino dovrà rispondere del reato di ricettazione davanti al Tribunale di Gorizia in composizione monocratica.

Il Comune, con il sindaco Livio Vecchiet, già assistito e difeso nella fase delle indagini dall'avvocato Francesco De Benedittis, si è costituito parte civile nel procedimento penale ai danni di chi, non si sa come, è venuto in possesso del grande elettrodomestico, nella speranza che possa tornare nelle dotazioni a disposizione della comunità di Ronchi.