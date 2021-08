Friulano accecato durante una rissa, preso il quarto aggressore

E’ stato arrestato il quarto picchiatore che prese parte al violento pestaggio la sera del 23 maggio scorso, a Peschiera del Garda. Vittime dell’aggressione tre giovani, tra i quali un giovane originario di Pordenone, rimasto ipovedente all'occhio destro a causa di una frattura scomposta pluriframmentaria orbito-mascellare.



I Carabinieri hanno chiuso l'indagine che il 16 agosto aveva già portato all'arresto di altri tre responsabili. Questa mattina, i militari dell'Arma hanno proceduto all'esecuzione dell'ordinanza di collocamento in una comunità per un 18enne albanese, all'epoca dei fatti minorenne, riconosciuto come uno dei principali responsabili delle gravi lesioni cagionate, in particolare al friulano,ora residente a Desenzano del Garda.



Le altre due vittime sono un 21enne di Sirmione (Brescia), dimesso con una prognosi di 25 giorni, e un un giovane di origini serbe residente sulla sponda bresciana del Garda.



La violenta aggressione era stata scatenata da futili motivi, e il 16 agosto era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti degli altri tre componenti della banda, tra i 24 e i 19 anni, tutti residenti o domiciliati a Peschiera, accusati di lesioni gravi aggravate in concorso.