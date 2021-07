Friulano disperso in Sardegna, continuano le ricerche

Un friulano risulta disperso da tre giorni in Sardegna, in provincia di Nuoro. Si tratta di un ingegnere di 55 anni, domiciliato a Lotzorai, del quale non si hanno notizie dal 23 luglio. Dopo il ritrovamento della sua auto sul Supramonte di Baunei, le ricerche si sono ora concentrate nel territorio impervio di Punta Margiane.

Questa mattina sono ripartiti i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e degli uomini dell’unità Topografia applicata al soccorso. Si setaccia una vasta area utilizzando unità cinofile, droni e camere termiche notturne. Enorme lo spiegamento di forze in campo.

Sul posto, per questo quarto giorno di ricerche, sta operando anche la Polizia locale, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, il personale di Forestas, oltre alla Polizia di Stato e ai Carabinieri della Stazione di Baunei.