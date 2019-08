Friulano precipita con un Cessna sull'Altopiano di Asiago

Un Cessna con a bordo due persone è precipitato ieri sera, poco prima delle 19, in una zona boschiva sull'Altipiano di Asiago, in località Gastagh a Gallio. A bordo del velivolo, decollato dal Friuli, un 33enne di Udine, Diego Biondi, e Vladimir Spligher, pilota di Mestre. Per cause in corso di accertamento il pilota è andato lungo, mentre stava completando la manovra di atterraggio all'aeroporto Romeo Sartori di Asiago, riprendendo quota e precipitando subito dopo in una zona boschiva. Difficili i soccorsi a causa della zona impervia in cui è finito il Cessna e perchè i due occupanti sono rimasti incastrati all'interno del velivolo. Due gli elicotteri del soccorso inviati sul posto per il recupero dei feriti e il successivo trasporti negli ospedali di San Bortolo di Vicenza e Trento.Il ferito più grave, a causa dei numerosi traumi, sarebbe il giovane friulano, ricoverato a Vicenza.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, i volontari del soccorso alpino, l'elicottero del Suem e di Trentino emergenza.