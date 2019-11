Friulano trovato morto a Gruaro, è giallo

Il corpo senza vita di un 74enne, originario di Vito d’Asio, è stato scoperto questa mattina all’esterno della sua abitazione, a Gruaro. A lanciare l’allarme è stata la proprietaria di casa, che ha notato il cadavere. Sul corpo erano presenti diverse ferite da taglio, probabilmente inferte con un coltello. Sono subito scattate le indagini dei Carabinieri di Portogruaro che, coordinati dal magistrato di turno della Procura di Pordenone, dovranno ora ricostruire quanto accaduto.

Non si esclude, infatti, alcuna ipotesi: le ferite, in base alle prime rilevazioni del medico legale, potrebbero essere state provocate da un assassino, ma non è escluso che il 74enne si sia ferito da solo. Sul corpo, quindi, sarà eseguita l’autopsia per chiarire tutti i dettagli del giallo.