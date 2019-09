Friuli Doc 'sprangato', scatta la sollevazione popolare

Questa mattina, in attesa dell'avvio di Friuli Doc, a Udine è stato vietato l'accesso, a mezzi e pedoni, alle laterali di via Poscolle. Una misura di sicurezza anomala, visto che le grosse e pesanti sbarre d'acciaio poste agli ingressi delle traverse, impedivano completamente il passaggio anche a chi doveva transitare a piedi. Per non parlare di chi ha cercato di accedere con un passeggino o in sedia a rotelle.

La misura, inusuale e sicuramente molto scomoda per i passanti, ha portato a scene da 'salto in alto' e 'passo del giaguaro', oltre a molte proteste. La 'sollevazione popolare' ha così spinto il Comune a correre ai ripari. E' stata immediatamente rivista la scelta, sostituendo le sbarre con panettoni e barriere New Jersey.