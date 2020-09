Servizi straordinari di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Udine in occasione del fine settimana di Friuli Doc.



I militari della Sezione Radiomobile, comandati dal Luogotenente Andrea Riolo, hanno denunciato a piede libero tre uomini, due residenti a Udine e uno residente a Palmanova, perché sorpresi, nella tarda serata di domenica, alla guida delle loro autovetture con un tasso alcolemico che superava in maniera evidente il limite previsto dalla legge, in un caso anche superiore a 1,50 grammi litro.

Due cittadini stranieri poi, un uomo e una donna, sono stati sorpresi a circolare in strada, durante la manifestazione, in violazione del Foglio di Via dal Comune di Udine, e sono stati denunciati.

Infine, i carabinieri hanno sanzionato per ubriachezza due uomini (un italiano e uno straniero), che molestavano gli avventori di due locali del centro cittadino.