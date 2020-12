Friuli, pericolo valanghe in montagna

Pericolo valanghe sulle montagne del Fvg. Il bollettino valanghe della Protezione Civile del Fvg per la giornata di oggi, martedì 15 dicembre, prevede un rialzo delle zero termico fino a 3000 metri e pertanto su tutto il territorio montano si assisterà ad una ripresa dell’attività valanghiva spontanea, anche di medie dimensioni, in particolare sui versanti più soleggiati.

Permane latente il pericolo di distacco di valanghe di fondo, anche di grandi dimensioni, soprattutto sui pendii ripidi erbosi. Sulle Alpi il pericolo valanghe sarà 3 (marcato): in genere sopra i 1900 metri il manto nevoso avrà un consolidamento moderato a causa della presenza di accumuli di neve ventata. Sui pendii ripidi questi accumuli, se sovracaricati anche debolmente, potrebbero causare valanghe in alcuni casi di grandi dimensioni. Sulle Prealpi il pericolo sarà 2 (moderato): alle quote più elevate, sui pendii molto ripidi con presenza di accumuli di neve ventata, sarà possibile provocare valanghe anche di media grandezza generalmente con un forte sovraccarico.



Previsione per mercoledì 16 dicembre

Previsione per giovedì 17 dicembre

Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Zero termico in calo e cielo nuvoloso.: in genere sopra i 1900 metri il manto nevoso avrà ancora un consolidamento moderato a causa della presenza di accumuli di neve ventata. Sui pendii ripidi, sotto le creste e le forcelle questi accumuli, se sovracaricati anche debolmente, potrebbero causare valanghe anche di grandi dimensioni. Alle quote inferiori il manto nevoso sarà più consolidato ed il grado di pericolo sarà inferiore.: alle quote più elevate, sui pendii molto ripidi con presenza di accumuli di neve ventata, in casi isolati sarà possibile provocare valanghe anche di media grandezza generalmente con un forte sovraccarico. Permane latente il pericolo di distacco di valanghe di fondo, anche di grandi dimensioni, soprattutto sui pendii ripidi erbosi.Stato del manto nevoso e pericolo valanghe: Previsto un rialzo delle zero termico oltre i 2500 m. Nel pomeriggio possibili piccole valanghe spontanee dai versanti maggiormente soleggiati.: in genere sopra i 1900 metri il manto nevoso avrà un consolidamento moderato a causa della presenza di accumuli di neve ventata. Sui pendii ripidi questi accumuli, se sovracaricati anche debolmente, potrebbero causare valanghe in isolati casi di grandi dimensioni.: alle quote più elevate, sui pendii molto ripidi con presenza di accumuli di neve ventata, in casi molto isolati sarà possibile provocare valanghe anche di media grandezza generalmente con un forte sovraccarico. Permane latente il pericolo di distacco di valanghe di fondo, anche di grandi dimensioni, soprattutto sui pendii ripidi erbosi.