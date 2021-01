Friuli Venezia Giulia nella morsa del freddo. Oggi, lunedì 11 gennaio, su Alpi e Prealpi Carniche è previsto cielo in prevalenza sereno. Sul resto della regione cielo da poco nuvoloso a variabile con maggiore nuvolosità sulle zone a sudest. Soffierà Bora forte sulla costa, moderata in pianura, in attenuazione nel pomeriggio. Al mattino nubi basse o nebbia nel Tarvisiano.



Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo a cura di Osmer Arpa Fvg.



Martedì 12

Nuvolosità variabile per il passaggio di nubi in quota nelle ore centrali della giornata. Al mattino sulla costa soffierà Borino in attenuazione. Continuerà a fare molto freddo.



Mercoledì 13

Mercoledì cielo in prevalenza sereno con qualche nube sulle creste di confine con l'Austria. Soffierà vento moderato da nord con qualche raffica più forte di Foehn in montagna.



Giovedì 14

Cielo in genere variabile. In montagna possibile anche qualche debole nevicata fino a fondovalle. In serata Bora.