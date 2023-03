Frontale di Povoletto, è spirata l'anziana ferita

Troppo gravi le ferite riportate nello schianto frontale contro un tir: Vally Giacomini è morta in ospedale.

La donna, di 77 anni, viveva a Tavagnacco. Ieri mattina verso le 11 era in auto con il marito: stavano percorrendo la ex strada provinciale 104, diretti da Remanzacco verso Salt di Povoletto. Per cause al vaglio dei carabinieri, la vettura si è scontrata frontalmente con un camion che viaggiava nella direzione opposta.

Sono subito scattati i soccorsi, con l’invio sul posto di due ambulanze e dell’elicottero.

La donna nello schianto aveva riportato l’amputazione di un piede, un trauma cranico ed uno toracico. E’ stata trasportata al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove poi è spirata.

Nello stesso ospedale è stato condotto anche il marito, che nell’incidente ha riportato un trauma toracico. Sul posto oltre al personale sanitario hanno operato i vigili del fuoco.

Il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso.