Frontale a Basiliano: grave un uomo

Grave incidente stradale frontale lungo la provinciale 52 nel comune di Basiliano, in direzione Colloredo, intorno alle 14 di oggi. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente due auto e sono rimasti feriti entrambi i conducenti dei due mezzi.

Dopo l'allarme sul posto è intervenuta subito l'automedica insieme ai Vigili del Fuoco, a fattivo supporto dei sanitari. Uno dei conducenti è rimasto ferita in maniera seria. La strada è rimasta chiusa temporaneamente al traffico per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.