Frontale a Codroipo, coinvolti anche padre e bimba

Incidente frontale a Codroipo, in via Beano, sulla rotonda della statale 13 Pontebbana nella prima serata. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto con due pattuglie per i rilievi e gli accertamenti, si sono scontrate due vetture, una Fiat e una Lancia.

Tutte le persone coinvolte nell'incidente sono rimaste fortunatamente illese: si tratta di un papà con la figlia di 5 anni e di una coppia di coniugi. Nell'impatto una delle vetture è finita contro il palo della pubblica illuminazione che è risultato pericolante.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e a supporto degli agenti della Polizia Locale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento di Codroipo.