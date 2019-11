Frontale a Cordenons, un ferito grave

Frontale lungo Via Villa d'Arco, a Cordenons, tra una Fiat Punto e una Ford Mondeo, poco dopo le 7 di questa mattina, e un ferito in condizioni critiche. Il personale vigili del fuoco di Pordenone, accorso sul posto, ha estratto l'occupante della Fiat Punto con l'ausilio il gruppo idraulico da soccorso, affidandolo quindi al personale sanitario sul posto. La persona è stata rinaimata sul posto e successivamente trasportata all'ospedale di Udine. L'occupante della Ford, invece, è stato rasportato all'ospedale di Pordenone. Nell'incidenteè stato danneggiato anche un palo Telecom, messo in sicurezza.

Sul posto l'ambulanza di Pordenone e la Polizia Locale di Pordenone e Cordenons.