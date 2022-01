Frontale a Frisanco, feriti i due conducenti

Incidente frontale intorno alle 18.30, nel comune di Frisanco, in Borgo Piè D'Uveil, località Gobbo, lungo l'ex provinciale 26.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, intervenuti per accertamenti, rilievi e viabilità, due vetture si sono scontrate. Entrambi i conducenti delle automobili, che non sono rimasti incastrati, sono rimasti feriti, pare in maniera non grave.

Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Sores di Palmanova e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago, a supporto del personale medico e per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati.