Frontale a Moggio, due persone ferite

Incidente frontale a Moggio Udinese, lungo la statale 13, all'altezza del ponte che porta al centro del paese. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, sul posto assieme a sanitari e Vigili del fuoco, due vetture sono entrate in collisione e due persone sono rimaste ferite.

Una è stata trasportata con l'ambulanza proveniente da Chiusaforte all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con lesioni severe. L'altra è stata accompagnata con ferite minori sempre al pronto soccorso Udine.