Frontale a Moimacco, muore un agente della Questura di Udine

Incidente mortale a Moimacco, in località Tre Pietre, ieri sera, attorno alle 20.30, lungo la Statale 54, tra Remanzacco e Cividale. Due le auto che si sono scontrate frontalmente, una Hyunday i20 e una Fiat Grande Punto.

A perdere la vita un agente della Polizia di Stato, Gianluca Quaino, 52 anni, in servizio alla Questura di Udine, residente nel Cividalese, mentre il conducente dell'altra vettura - un 21enne straniero, residente a Udine - è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto i sanitari e i Vigili del fuoco di Cividale, ma per l'agente, che stava rientrando dal lavoro, non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi, i Carabinieri, oltre ai colleghi della vittima.