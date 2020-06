Frontale a Monfalcone, statale chiusa per i soccorsi

Scontro frontale tra una Fiat Punto e una Lancia Ypsilon poco prima delle 15.30 lungo la statale 14, a Monfalcone. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Monfalcone, le due vetture hanno impattato frontalmente in un tratto dove è presente un lieve restringimento della carreggiata. Hanno occupato l'intera sede stradale, tanto che è stato necessario chiudere la statale per una quarantina di minuti, per permettere le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e la bonifica della strada. Lungo l'arteria anche il personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, con due ambulanze. Coinvolti nell'incidente anche due minorenni, fortunatamente entrambi rimasti incolumi. È stata trasportata in ospedale, invece, una donna di Ruda di 78 anni. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.