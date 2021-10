Frontale a Palmanova, due feriti

Incidente frontale a Palmanova, in via dei Boschi, poco prima delle 14. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova (stazione di Torviscosa), intervenuti sul posto per accertamenti, rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture e due persone sono rimaste ferite.

Si tratta di una donna di 36 anni e un uomo di 31 anni, entrambi della zona, trasportati poi all'ospedale di Palmanova con l'ambulanza inviata sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.