Frontale a Pasiano, grave un'automobilista

Incidente, alle 13.30, a Pasiano di Pordenone. Lungo l'ex provinciale 9, presumibilmente a causa del fondo bagnato, una Fiat 500 condotta da un ventenne di Motta di Livenza ha invaso l’altra corsia impattando frontalmente con una Peugeot 207, al volante della quale c’era una 59enne di Pasiano. Le auto sono finite entrambe fuori strada.

Il giovane è stato trasportato in ambulanza in ospedale a Pordenone e non è in condizioni gravi. Più serie le condizioni della donna, che è stata elitrasportata a Udine. Rilievi effettuati dai Carabinieri della stazione di Sacile.