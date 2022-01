Frontale a Pradamano, due feriti

Due persone ferite, una delle quali in maniera grave, e traffico in tilt. E' il bilancio di uno schianto frontale accaduto a Pradamano, a lungo la regionale 56, nel tratto di via Nazionale, di fronte al centro commerciale Bennet, intorno alle 12.30.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, si sono scontrati una vettura e un furgoncino. Il conducente dell'auto è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco del Comando di Udine. Quindi è stato trasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica.

Anche il guidatore del furgone è rimasto ferito, in maniera non particolarmente grave.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Si sono formate code e rallentamenti.