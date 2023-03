Frontale a Pradamano: due feriti

Due persone sono state soccorse nel primissimo pomeriggio di oggi per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Pradamano, lungo la regionale, all'altezza della rotonda ex Bennet.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Palmanova), due auto si sono scontrate in un impatto di tipo fronto-laterale.

Sul posto sono state inviate due ambulanze (una proveniente da Cividale del Friuli e una proveniente da Palmanova) e l'automedica proveniente da Udine.

Le equipes sanitarie hanno preso in carico le persone coinvolte (una coppia e una donna). Due di loro sono state trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza, con ferite non gravi; la terza persona è stata controllata sul posto.