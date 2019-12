Frontale a Premariacco, ferito anche un 19enne

È di due feriti il bilancio di un incidente accaduto questa mattina, intorno alle 8, in via Buttrio, a Orsaria di Premariacco. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Cividale del Friuli, intervenuti per rilievi e accertamenti insieme ai colleghi di Torreano, si sono scontrate frontalmente due auto.

Nell'impatto, i due conducenti, un ragazzo di 19 anni e un uomo di 42, sono rimasti feriti. Sono riusciti a uscire autonomamente dalle vetture, ma hanno riportato diversi traumi e lesioni tanto che la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto anche l'elicottero sanitario.

Sono stati trasportati all'ospedale di Udine. Il 42enne è stato portato al nosocomio in ambulanza; il 19enne è stato elitrasportato. Per la messa in sicurezza delle vetture incidentate sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cividale.