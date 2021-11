Incidente frontale tra una Giulia e un Suv a Prosecco, all'incrocio tra l'ex provinciale 1 e l'ex provinciale 35.

E' successo nel pomeriggio di ieri quando, per cause in corso di accertamento da parte del Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, un Rav4 si è scontrato contro un'Alfa Romeo. Per fortuna, i conducenti, un 78 enne triestino a bordo del Suv, e un 50enne della provincia di Treviso, sono rimasti incolumi. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Miramare, per la viabilità.