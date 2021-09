Frontale a Ruda, due feriti

Grave incidente poco prima delle 20, in località "La Fredda", nel territorio del comune di Ruda. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Palmanova, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, si sono scontrate frontalmente due auto.

A rimanere ferita una ragazza, elitrasportata con l'elicottero sanitario all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, e un uomo, trasportato, invece, al nosocomio con l'ambulanza. Non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.