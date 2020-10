Frontale a Ruda, tre persone in ospedale

Incidente frontale poco dopo le 12 lungo la regionale 351, nel comune di Ruda. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Monfalcone, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture.

Tre le persone che sono rimaste ferite, per fortuna in maniera lieve, anche se inizialmente per loro si era temuto il peggio. Si tratta di una donna residente nella zona di Ruda, di 81 anni, alla guida di un'auto, e di un uomo, sempre della zona, di 50 anni di età. Coinvolta anche una terza persona, un passeggero: si tratta di una donna di 54 anni.

Dopo l'allarme, scattato con una chiamata al Nue 112, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza della Croce Verde di Cervignano, oltre ai Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia (questi ultimi per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale).

Le persone ferite sono state trasportate all'ospedale di Palmanova; le loro condizioni non destano preoccupazione.